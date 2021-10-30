За внесення "потрібної" правки та відтермінування законопроекту зловмисник обіцяв народному обранцю 100 тис. доларів щорічно.

Оперативники Служби безпеки спільно з поліцейськими затримали "лобіста" шоу-бізнесу, який намагався підкупити народного депутата України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за внесення "потрібної" правки і відстрочку законопроекту зловмисник обіцяв народному обранцеві 100 тис. доларів щорічно.

За даними СБУ, чоловік, який пропонував хабар, - керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Фактично, ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив кілька "компаній-прокладок". Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у кілька разів.

"Оскільки у Верховній Раді зареєстрували законопроект №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів", - йдеться у повідомленні.

Так, він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту 100 тис. доларів щорічно. Усе це - за внесення необхідних правок до законопроекту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

"100 тис. доларів для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити з підконтрольних "фірм-прокладок". Сьогодні під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника зловмисника було затримано", - повідомили в СБУ.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування здійснюється за фактами заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру екс-заступнику міністра та екс-керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі більш ніж на 700 мільйонів гривень.

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Автор: Тамара Отовська