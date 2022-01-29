Додамо, що в Офісі президента Зеленського не повідомляли про плани глави держави відвідати відкриття Олімпіади.

Президент Росії Володимир Путін на відкритті Олімпіади в Пекіні 4 лютого не планує двосторонніх зустрічей з іншими політиками, окрім голови КНР Сі Цзіньпіна. Але у Кремлі не виключають його контактів з українським президентом Володимиром Зеленським

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарів ТАСС, організатори церемонії вимушено застосовують суворі обмеження як для спортсменів, так і для гостей, зокрема, політиків.

Читайте такожЗеленський сподівається на створення майданчика для перемовин Україна - США - Росія

За словами Пєскова, зі зрозумілих причин проведення двосторонніх зустрічей у графіку Путіна немає. Тоді журналісти запитали, чи обговорювали ймовірні контакти з президентом Володимиром Зеленським, який, ймовірно, також відвідає церемонію відкриття Олімпіади.

"Зараз у планах такої зустрічі немає. Хоч повністю ми цього виключати не можемо", – зауважив речник.

Додамо, що в Офісі президента Зеленського не повідомляли про плани глави держави відвідати відкриття Олімпіади.

Нагадаємо, як писав УНІАН, президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор. Вони заплановані на 4 – 20 лютого.

Зустріч Зеленського й Путіна: що відомо

У Кремлі готові прийняти українського президента, однак не для розмов про Донбас. Сергій Лавров пропонував Зеленському приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.

Сам Зеленський відреагував на таке запрошення. Він не розуміє, навіщо кликати людину у такому форматі, щоб вона не погодилась.

Ще раніше Зеленський пропонував Путіну зустрітись для розмови у будь-якій точці Донбасу. Тоді очільник Кремля відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві, але додав – про окуповані території та війну говорити не хоче.