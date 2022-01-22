Президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити свого російського колегу Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, аби "не затьмарити" їх.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Лідер КНР нібито хвилюється, щоб Путін "не затьмарив велику для Китаю подію", напавши на Україну й спровокувавши глобальну кризу безпеки з США і Європою. Китай витратив мільярди доларів на проведення Олімпіади.
"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор, за словами одного дипломата в Пекіні", - пише агентство.
Змагання почнуться 4 лютого та закінчаться 20 лютого.
Читайте такожCNN: посольство США хоче евакуювати з України співробітників і їхні сім’їВідразу два обізнані джерела Bloomberg стверджують, що РФ замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.
Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо
У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.
Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.
Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.
20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.