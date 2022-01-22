Лідер Китаю нібито хвилюється, щоб нічого "не затьмарило" цю подію.

Президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити свого російського колегу Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, аби "не затьмарити" їх.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Лідер КНР нібито хвилюється, щоб Путін "не затьмарив велику для Китаю подію", напавши на Україну й спровокувавши глобальну кризу безпеки з США і Європою. Китай витратив мільярди доларів на проведення Олімпіади.

"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор, за словами одного дипломата в Пекіні", - пише агентство.

Змагання почнуться 4 лютого та закінчаться 20 лютого.

Читайте такожCNN: посольство США хоче евакуювати з України співробітників і їхні сім’їВідразу два обізнані джерела Bloomberg стверджують, що РФ замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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