Росія намагається схилити Україну до виконання "Мінська" на умовах Кремля.

Депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї Валерія Фор-Мунтян вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.

Про це вона заявила в інтерв’ю Європейській правді.

"Нормандський формат збирається лише для того, щоб домовитися про виконання Мінських угод. Але тут проблема. Україна каже, що Мінські угоди вже не підходять", - сказала Фор-Мунтян.

Вона додала, що "тягнути й продовжувати цю ситуацію – ні до чого хорошого це не приведе".

"Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка.

На її думку, зараз сторони "просто витрачають час".

"Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час. Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", – вважає Фор-Мунтян.

Росія, чинячи тиск на Київ і ЄС військовим вторгненням, намагається схилити Україну до виконання "Мінська" на умовах Кремля. Москва наполягає на ухваленні "особливого статусу" Донбасу і надання дестабілізованому регіону широкої автономії.

Під час візиту в Україну німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу відповідних законопроектів про Донбас і "місцеві вибори" у ТКГ.

Раніше український глава стверджував, що до "Мінських угод", підписаних його попередником багато років тому, є чимало питань. У 2020-му Зеленський не погоджувався на зміни до Конституції України щодо виборів на Донбасі з невідведеними окупаційними силами.

На що російський президент Володимир Путін відповів у січні 2022-го цитатою з матюкливих частівок: "Терпи, моя красуне. Доведеться виконувати".

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