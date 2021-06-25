Дипломати підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України.

У Міністерстві закордонних справ України сьогодні побували посли Німеччини та Франції через нещодавню ініціативу Берліна та Парижа вести прямі перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що іноземні дипломати назвали ініціативу ідеєю для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС щодо РФ. У підсумку її підтримано не було. "Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінними друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням", - додали в МЗС.

Ініціатива Німеччини та Франції про переговори з Путіним

23 червня видання Financial Times повідомило, що канцлер Німеччини Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Макрон.

Посли Франції і Німеччини на засіданні комітету постійних представників ЄС у середу в Брюсселі висунули в останній момент пропозицію про проведення зустрічі на вищому рівні з Путіним як можливого способу відновлення відносин, які, за оцінками блоку, перебувають в "негативній спіралі".

Крім того, як повідомило видання Politico, Меркель закликала Євросоюз започаткувати високого рівня перемовини з Путіним.

Макрон заявив, що Європейський Союз має відновити діалог з Росією для забезпечення стабільності в Європі.

За даними Bloomberg, лідери країн-членів ЄС відхилити пропозицію Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Російської Федерації Путіним.

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Автор: Юрій Годован