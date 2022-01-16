Дипломат зазначив, що ці країни відповідають критеріям НАТО.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен назвав країни, які "миттєво" б взяли в НАТО. Він вважає, що це не Україна й не Грузія

Про це дипломат розповів в інтерв'ю Yle.

За його словами, в Альянс відразу б взяли Фінляндію та Швецію, якби вони захотіли.

"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти рішення миттєво. Ви можете стати членом (Альянсу, - ред.) вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - заявив Расмуссен.

Читайте такожРосія перекидає "Іскандери" в західному напрямку-розслідувачіВін вказав, що двері НАТО відкриті для всіх. При цьому він нагадав, що Російська Федерація не може диктувати, хто буде вступати в Альянс.

Водночас він вказав, що Москва заплатить дуже дорого, якщо нападе на Україну знову.

"На практиці Росія вимагає накласти вето на розширення НАТО. Двері НАТО залишаться відкритими, і ми не хочемо, щоб Володимир Путін був швейцаром... Я не розумію логіку Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство" в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою",- підсумував екс-генсек НАТО.

Переговори РФ-НАТО щодо України

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали РФ вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Також відомо, що саміт глав держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відбудеться в Іспанії 29-30 червня 2022 року. Очікується, що в ході зустрічі країни-члени Альянсу підтвердять рішення про майбутнє членство України в Альянсі.

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