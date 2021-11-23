Раніше Кулеба звинуватив Москву у спробі "добити" нормандський формат.

В. о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас підкреслив, що передумовою покращення відносин Німеччини й Росії є повернення РФ за стіл переговорів у "нормандському форматі".

Про це він заявив під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, цитує Укрінформ.

Маас нагадав, що нещодавно Росія відмовилась від "нормандських" переговорів, а дані про переміщення російських військ у прикордонній зоні з Україною надзвичайно тривожні.

За словами Мааса, Берлін прагне кращих відносин із Росією, "але для цього потрібен прогрес, зокрема, у врегулюванні конфлікту на сході України – на основі Мінських домовленостей".

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"Ці процеси показують, що м'яч для вирішення існуючих протиріч лежить на полі Москви. Європейський Союз тут говоритиме одним голосом, я в цьому твердо переконаний", - цитує Укрінформ очільника німецького МЗС.

На думку Мааса, "максимальний тиск" і спроби ізоляції країн, які не поділяють європейські цінності, не є ефективними у врегулюванні конфліктних ситуацій.

Тому Берлін виступає за дипломатичні рішення, попри критику і непорозуміння з боку інших держав.

Маас додав, що хоч Німеччина й готова продовжувати брати на себе міжнародну відповідальність, але це не може бути єдиною метою зовнішньої політики країни.

"Натомість німецька зовнішня політика має поставити перед собою реалістичні цілі в майбутньому, які відповідають чітко визначеним німецьким інтересам: настав час покінчити з ілюзіями", - сказав Маас.

Як писав УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію у спробі "добити" нормандський формат перемовин у врегулюванні війни на Донбасі. Глава МЗС таким чином відреагував на публікацію росіянами таємного дипломатичного листування учасників переговорів.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Автор: Яна Ставська