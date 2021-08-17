Денісова закликала генконсула України Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати судові засідання для недопущення порушення прав громадян України.

Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться одразу п’ять судових засідань у так званій "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Так, очікується розгляд справи по суті стосовно учасників так званої "другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір" в підгрупі Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва.

Також відбудеться засідання у справі так званої "другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір" в підгрупі Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Теймура Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова, Біляла Аділова.

Читайте такожПАРЄ засудила Росію за переслідування кримських татар і порушення прав людини в КримуКрім того, заплановано засідання у справі стосовно Еміля Зіядінова, вчителя фізкультури, якого ув’язнено за активну громадянську позицію щодо незаконного переслідування кримських татар. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ.

У справі Ленура Сейдаметова і Тимура Ялкабова заплановано попереднє засідання. 23 липня підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляційну скаргу захисту на продовження їм запобіжного заходу.

Також очікується розгляд справи Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова по суті. 19 травня підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту на постанову так званого "Київського районного суду" в тимчасово окупованому Криму про продовження терміну утримання їх під вартою. "Суд" не взяв до уваги, що на утриманні в Ібрагімова перебувають четверо малолітніх дітей і вагітна дружина.

Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародних правозахисних організацій відвідати судові засідання для недопущення порушення прав громадян України.

Автор: Світлана Закелова