Сьогоднішній інцидент у Раді винесуть на обговорення фракції.

"Слуги народу" можуть розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Раніше сьогодні він намагався виштовхати Гео Лероса з-за трибуни парламенту.

Депутат від СН Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24" уточнив, що відповідне питання може бути розглянуте на наступному засіданні фракції.

"У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати відносини відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання на наступному засіданні фракції", - сказав Качура.

Говорячи про винних у конфлікті, депутат назвав такими і Лероса, і Тищенка.

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"Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом", - сказав "слуга народу".

Раніше сьогодні Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Гео Лероса. Інцидент стався в момент, коли Лерос критикував діяльність офісу президента. Лероса підтримали депутати з різних фракцій парламенту. Пізніше він завершив все-таки свій виступ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував заборонити обом депутатам кілька днів відвідувати засідання парламенту.

Автор: Юрій Годован