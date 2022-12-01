Пакет з вибухівкою отримала і компанія-виробник зброї.

Крім посольства України в Мадриді, де в середу, 30 листопада 2022 року, прогримів вибух, пакет з вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю для поставок Україні.

Як повідомляє El Periodico, поліція регіону Арагон і цивільна гвардія отримали від компанії повідомлення про підозрілий пакет, схожий на той, який надіслали до українського посольства.

До місця, де розташована Instalaza, направили поліцію. Зазначається, що територія заводу була оточена, а рух транспорту і пішоходів на прилеглих вулицях перекрили.

Відео дня

Увечері 30 листопада фахівці знищили пакет за допомогою контрольованого вибуху. Операція завершилася без жертв і постраждалих. Місцева поліція почала збирати речові докази для аналізу вмісту пакету.

Видання зазначає, що однією з причин, через яку компанія отримала посилку, може бути те, що вона виробляє зброю за державним оборонним замовленням уряду Іспанії для допомоги Україні. Зокрема, Instalaza виробляє гранатомети, які використовуються у війні з Росією.

Вибух у Посольстві України в Мадриді

У середу, 30 листопада 2022 року, в посольстві України в Мадриді стався вибух. У поліції повідомили, що вибухнула посилка з бомбою, в результаті чого постраждала одна людина.

Зазначається, що посилка була адресована послу Сергію Погорельцеву. Наслідки вибуху могли б бути набагато серйознішими.

Іспанські правоохоронці розслідують вибух на території українського посольства як теракт. Справу про тероризм вони порушили після отриманого попереднього звіту.

Вас також можуть зацікавити новини: