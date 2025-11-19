Вважають, що це можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення президента України.

Задля відновлення довіри громадян України та міжнародних партнерів до держави, нардепи закликають негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості, йдеться в заяві представників фракції політичної партії "Слуга народу".

Вона була опублікувана у Facebook народним депутатом України Микитою Потураєвим у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП. У тексті йдеться, що всі парламентські проукраїнські сили мають відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню.

"Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування Уряду національної стійкості", - сказано в заяві.

Також там йдеться, що такий Уряд має бути сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей", а також в ньому повинні бути фахівці з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах. Такий уряд має бути орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

"Владний трикутник: Президент України — Верховна Рада України — Кабінет Міністрів України — повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки", - сказано в заяві. Наголошується, що важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик.

"Ми переконані, що Президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту глави держави як всередині країни, так і серед наших міжна родних партнерів", - йдеться в заяві.

В той же час Потураєв не повідомив скільки членів фракції "Слуга народу" підтримали цю заяву.

Масштабний корупційний скандал - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України доручив на четвер, 20 листопада, готувати Ставку Верховного Головнокомандувача. За його словами, на поточному тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Сказав, що готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі.

Видання The Washington Post. написало, що корупційний скандал, який виявили в українському уряді може негативно позначитися не лише на плани європейських країн надати Україні значну фінансову допомогу, а й завадити Києву вступити до Європейського Союзу.

Йдеться про скандал, в якому фігурує державна атомна енергетична компанія та близький друг й колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського знову викликав занепокоєння щодо того, що європейські гроші розкрадають замість того, щоб використати їх для захисту від російського вторгнення.

