Видання зазначило, що момент для таких викриттів навряд чи міг бути гіршим, оскільки Зеленський звернувся до лідерів країн Європи за новим фінансуванням.

Корупційний скандал, який виявили в українському уряді може негативно позначитися не лише на плани європейських країн надати Україні значну фінансову допомогу, а й завадити Києву вступити до Європейського Союзу, повідомляє The Washington Post.

Скандал, в якому фігурує державна атомна енергетична компанія та близький друг й колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського знову викликав занепокоєння щодо того, що європейські гроші розкрадають замість того, щоб використати їх для захисту від російського вторгнення.

Видання підкреслює, що країни Євросоюзу вклали мільярди в енергетичний сектор та інфраструктуру України, які отримали руйнування в результаті російських атак протягом майже чотирьох років війни, а також надали мільярди на озброєння.

Зазначається, що з цієї причини європейські лідери попереджають Київ, що варто вжити жорстких заходів й вимагають відповідей. Водночас, вони заявляють, що готові й далі продовжувати підтримувати оборону України.

На думку видання, момент для таких викриттів навряд чи міг бути гіршим, оскільки президент України Володимир Зеленський звертається до європейських прихильників з проханням про нове фінансування.

"Ми очікуємо, що Україна продовжить антикорупційні заходи та реформи у своїй країні", - зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив в четвер, 13 листопада, що Європейський Союз уважно стежить за розслідуванням у Києві.

"Україна повинна захищати свої незалежні антикорупційні органи і забезпечувати цілісність усієї фінансової підтримки, пов'язаної з енергетикою", - сказав він.

При цьому, як підкреслює видання, представники ЄС поспішили додати, що ліквідація цієї схеми слідчими вказує на те, що країна ефективно веде боротьбу з корупцією.

Більше того, Мерсьє додав, що "наразі немає доказів" того, що кошти ЄС "використовувалися не за призначенням".

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас в коментарі агентству Reuters зазначила, що скандал є "надзвичайно прикрим" і що Київ повинен "віднестися до нього дуже серйозно".

Також, як зазначає видання, європейські чиновники заявили, що у них немає іншого вибору, як продовжувати підтримувати Україну на фоні жорстких атак з боку Росії, але вони закликають Київ викорінити корупцію в країні.

Корупційний скандал в енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері, бо саме він "оголосив боротьбу" з нею та дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування". Єрмак зазначив, що Зеленський є дуже "принциповою людиною". На його думку, "деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування, щоб дискредитувати керівництво країни.

Також ми писали, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в Україні готують аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Вона додала, що наглядовим радам доручили перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. Свириденко нагадала, що уряд ухвалив рішення стосовно звільнення двох міністрів, введення санкцій проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також щодо перезапуску "Енергоатому".

