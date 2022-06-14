Європейська комісія ще не вирішила, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, робота над цим питанням триває, передає "Європейська правда".
"Я читав у пресі, що Комісія вже вирішила, але це повна неправда. Комісія вчора нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять членам колегії єврокомісарів висловити їхні думки і погляди з цього питання, щоб підготувати рішення в п'ятницю", - сказав Мамер.
Він додав, що наразі йде стандартна процедура, тривалість якої може різнитися залежно від обставин.
"Тепер служби фіналізують документи, у середу буде зустріч глав департаментів, які, якщо все йтиме добре, підтвердять порядок денний колегії, і в п’ятницю будуть дебати і, сподіваємося, рішення", - додав речник.
Нагадаємо, раніше видання Politico із посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Водночас остаточне рішення залишається за Європейською радою.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали також Грузія і Молдова.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Зараз Єврокомісія готує висновок про відповідність України критеріям членства в Євросоюзі.
Вже наступного тижня очікується висновок ЄК, після чого рішення буде приймати Європейська Рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.