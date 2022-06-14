Наразі продовжується стандартна процедура, тривалість якої може різнитися залежно від обставин.

Європейська комісія ще не вирішила, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, робота над цим питанням триває, передає "Європейська правда".

"Я читав у пресі, що Комісія вже вирішила, але це повна неправда. Комісія вчора нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять членам колегії єврокомісарів висловити їхні думки і погляди з цього питання, щоб підготувати рішення в п'ятницю", - сказав Мамер.

Він додав, що наразі йде стандартна процедура, тривалість якої може різнитися залежно від обставин.

"Тепер служби фіналізують документи, у середу буде зустріч глав департаментів, які, якщо все йтиме добре, підтвердять порядок денний колегії, і в п’ятницю будуть дебати і, сподіваємося, рішення", - додав речник.

Нагадаємо, раніше видання Politico із посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Водночас остаточне рішення залишається за Європейською радою.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали також Грузія і Молдова.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Зараз Єврокомісія готує висновок про відповідність України критеріям членства в Євросоюзі.

Вже наступного тижня очікується висновок ЄК, після чого рішення буде приймати Європейська Рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.

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