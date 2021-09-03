Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що для цього потрібна згода всіх сторін переговорів.

Під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена США підтвердили, що готові брати участь в переговорах по Донбасу у "нормандському форматі".

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він пояснив, що для цього потрібна згода всіх сторін переговорів: РФ, України, Франції і Німеччини. Також Єрмак сказав, що США готові "говорити" із Росією.

"Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові - і вони підтвердили це - брати участь та зробити все, що можливо від них, задля того, щоб допомогти Україні припинити війну та забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни", - сказав він.

Також голова ОП зазначив, що питання про заміну або відмову від "мінського формату" під час зустрічей у США не обговорювалось.

Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Олег Давигора