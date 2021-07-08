Президент повернув закон про перезапуск ВККС до парламенту зі своїми пропозиціями.

Президент України Володимир Зеленський заветував закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

В пропозиціях до законопроекту зазначається, що відповідно до закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці (абзац п'ятий пункту 6 розділу І). При цьому Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Президент зазначає, що зважаючи на необхідність утвердження принципу незалежності судової влади, ураховуючи статус та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, важливо забезпечити пропорційне представництво членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці, не лише при формуванні складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а й при визначенні її повноважності.

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Президент зазначає, що в законі є суперечності, які стосуються діяльності першого складу Конкурсної комісії та щодо залучення до роботи в ній додаткових експертів та фахівців, запропонованих на її запит міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Зеленський пропонує визначити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Судова реформа в Україні

29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Законом передбачено, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Разумков підписав закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але припустив, що президент заветує цей закон. Разумков зазначав, що в ухваленому законі є колізія. Була проголосована пропозиція №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас була підтримана пропозиція №409. Обидві поправки містять різні правила, за якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному.

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Автор: Надя Пришляк