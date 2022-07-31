Михайло Подоляк запропонував Кремлю відразу брати курс на "звільнення Атлантиди".

На Банковій висміяли оголошений Росією курс на панування у Світовому океані на тлі невдач її флоту в Чорному морі.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? З 24 лютого Росія втратила в Україні 15 кораблів, включно з монструозним крейсером "Москва". При тому, що Україна фактично не має флоту. Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?", - написав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ. У ній вказані загрози для держави і важливі регіони, які впливають на розвиток країни.

Однією з головний загроз в документі зазначено "глобальний вплив США" і "домінування в Світовому океані". Згадується також "прагнення США і їх союзників до обмеження доступу Російської Федерації до ресурсів Світового океану і життєво важливих морських транспортних комунікацій".

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