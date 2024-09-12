Шість з десяти опитаних угорців висловились проти членства України.

Громадяни Угорщини більш скептично почали ставитися до розширення Євросоюзу і особливо їм не подобається можливий вступ України до спільноти. Такі результати показало опитування аналітичного центру Policy Solutions, пише Telex. Хоча минулого року більшість угорців позитивно ставились до можливого вступу нових членів, а цьогоріч лише 45% опитаних схвалили вступ Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою серед угорців.

А найменше угорці схвалюють приєднання України до ЄС. Шість з десяти угорців, тобто 61%, висловились проти членства України.

Відео дня

Угорщина й Україна

Влада Угорщини займає війдкриту антиукраїнську позицію, про яку нагадує за будь яких умов. На початку липня Угорщина почала головувати в Раді Євросоюзу. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відразу здійснив перший за час повномасштабної війни візит до Києва.

Потім він поїхав до Кремля, назвавши свою поїздку "миротворчою" місією. Його зустріч із Путіним обурила багатьох європейських політиків, тому в бік угорського прем'єра лунали жорсткі заяви. У ЄС підкреслювали, що він поїхав до Росії не як їхній представник.

А 6 вересня Орбан заявив, що лідерам РФ та України необхідно зустрітися, щоб закінчити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: