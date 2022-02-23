Депутати виступають проти пунктів, які стосуються обмеження діяльності телеканалів та партій.

Керівники фракцій у Верховній Раді звернуться до президента Володимира Зеленського, щоб змінити Указ про надзвичайний стан в Україні.

Про це повідомила в коментарі журналістам народний депутат України Кіра Рудик.

Вона зазначила, що "лист зараз перебуває на стадії підписання і його будуть підписувати голови фракцій".

Рудик повідомила, що з цього приводу з Офісом президента були переговори, які вів голова фракції "СН" Давид Арахамія. Депутат зазначила, що "опозиційні фракції не влаштовують ті конкретні пункти, які можуть створювати неприємні ситуації, де в рамках режиму надзвичайного стану будуть зловживання".

За її словами, це стосується обмеження роботи телерадіокомпаній, обмеження роботи політичних партій, а також "це стосується доступу до житла людей в рамках надзвичайного стану".

"Це нам абсолютно не підходить. Це були основні пункти щодо яких у нас було застереження. І зараз ми сподіваємося, що їх приймуть", - зазначила Рудик.

Вона додала, що очікується, що буде новий Указ президента щодо введення надзвичайного стану в Україні.

Як повідомив на своїй сторінці у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, до Указу пропонуються такі зміни:

вилучення пункту про житло громадян;

вилучення пункту про обмеження діяльність телебачення;

зміна пункту про можливу заборону політичних партій на ті, хто просуває ідеологію країни-агресора;

вилучення пункту про обмеження пересування Україною.

"Ми сподіваємось, що президент внесе відповідні зміни і поверне це в Раду. Спочатку буде позачергове засідання по збільшенню фінансування армії, а потім засідання по надзвичайному стану", - додав Гончаренко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що таке надзвичайний стан та які обмеження на нас чекають, якщо його введуть в Україні.

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