Вони назвали альтернативні кроки, які країни-члени альянсу могли б зробити вже на липневій зустрічі.

Крім заяв про "міст" між Україною та НАТО, країни-члени альянсу на саміті у Вашингтоні могли б запропонувати ще кілька дієвих пунктів.

Таку думку висловив екс-посол США в Україні та старший директор Євразійського центру Атлантична рада Джон Гербст, передає Голос Америки. Він зазначив, що саміт альянсу в США подбає про щонайменше два кроки стосовно України – її зміцнення для перемоги у війні проти РФ та посилення відносин НАТО-Україна.

"Стосовно відносин між НАТО і Україною, то я маю низькі очікування від саміту… Ми можемо побачити відкриття офісу НАТО в Києві. Але, мабуть, нічого більш амбітного", - прогнозує дипломат.

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Гербст зауважив, що хотів би бачити більш рішучі, пропозиції від країн-членів альянсу. Наприклад, дозвіл українському послу приєднуватися до зустрічей країн-учасниць НАТО на регулярній основі або дозвіл українським посадовцям бути частиною апарату НАТО зсередини.

"Це кроки, які я хотів би бачити. Я також хотів би, щоб Україна отримала запрошення розпочати переговори про членство... Але це практично неможливо, шанси дуже низькі", - сказав Гербст.

Крім цього, співробітник американського аналітичного центру RAND Corporation і колишній посол США у Казахстані та Грузії Вільям Кортні додав, що США дали зрозуміти, що вони і НАТО "робитимуть певні кроки". Один з них – пропозиція надіслати до Києва високопосадовця НАТО, який перебуватиме там постійно.

"Будуть докладатися зусилля зі створення того, що дехто називає "мостом" до членства України в НАТО. Тож відносини між НАТО та Україною однозначно стають ближчими", - висловив думку Кортні.

Він додав, що існує певна невизначеність щодо можливого розвитку подій у разі, якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Також Котні не став прогнозувати, що буде з війною в Україні. "У сьогоденній ситуації ми просто не знаємо, що буде в Москві. Там може статися що завгодно, і що завгодно може статися на полі бою в Україні. Зробити такий прогноз було б надто складно", - констатував аналітик.

Україна і НАТО

Дві третини опитаних українців вважають рівнозначно важливим набуття членства в НАТО та Євросоюзі. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у травні та оприлюдненого 3 липня Європейською радою з міжнародних відносин.

Україна повинна отримати "незворотну" пропозицію щодо можливого членства в НАТО під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня, заявила голова місії України при Альянсі Наталія Галібаренко в інтерв'ю виданню Politico.

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