Зокрема, буде сформовано національну систему переходу на стандарти НАТО.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення з метою посилення виконання завдань, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина сказала під час онлайн-обговорення "Україна і стандарти НАТО. Що зроблено за президентства Зеленського?".

"Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи у цьому напрямку", - зауважила вона. Стефанішина уточнила, що одним з елементів цього рішення буде формування національної системи переходу на стандарти Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

За її словами, йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони, а й про впровадження стандартів Альянсу у різних структурах усього сектору безпеки і оборони щодо захисту інформації й роботи з інформацією, яка має обмежений доступ.

"За останніх півтора року ми суттєво пришвидшили нашу роботу, пов'язану із впровадженням і стандартів з одного боку, а з іншого - принципів і політики НАТО. Так само ви мали можливість чути, що ми системно зараз працюємо над питанням розбудови системи національної стійкості, і буквально нещодавно комісія з координації євроатлантичної інтеграції схвалила відповідну концепцію, яка з часом стане урядовим документом", - сказала віце-прем'єр.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив Столтенбергу про бажання України отримати План дій щодо членства в Альянсі.

5 березня Стефанішина заявила, що не менше 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

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Автор: Віталій Саєнко