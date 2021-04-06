Президент поінформував генерального секретаря Альянсу про стягування Росією військ до кордонів України та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Президент України Володимир Зеленський закликає країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) й надалі посилювати присутність Альянсу у Чорноморському регіоні.

Як повідомляє Офіс президента, про це глава держави сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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"Останніми тижнями ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", - наголосив Зеленський.

Він також поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Глава держави подякував генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни-члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", - заявив Зеленський.

НАТО в Чорноморському регіоні

9 лютого Столтенберг заявив, що НАТО продовжує посилювати підтримку для України в Чорному морі.

23 березня генеральний секретар Альянсу сказав, що в НАТО продовжують вивчати можливості зміцнення партнерства з Україною.

"Ми посилили нашу присутність на суходолі, на морі і в повітряному просторі, але ми також активізувати співпрацю з близькими партнерами, яких високо цінуємо - Грузією і Україною. Ми продовжуватимемо це робити, і ми вивчаємо, як ми можемо ще більше зміцнити партнерство щодо політичної і практичної підтримки", - сказав генсек.

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Автор: Віталій Саєнко