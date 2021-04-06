Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запевнив президента України Володимира Зеленського у твердій підтримці на фоні стягування російських військ до кордону з Україною.

Про це генеральний секретар Альянсу повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я зателефонував президенту Зеленському висловити серйозну стурбованість через російську воєнну діяльність в Україні і поруч з нею та постійні порушення режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми залишаємося відданими нашому близькому партнерству", - заявив Столтенберг.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

Читайте такожСША зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко