Також вона зазначила, що в році, що минає Європа подолала найсильнішу енергетичну кризу.

У Європі 2022 рік був роком солідарності з українцями.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у різдвяному зверненні.

Глава Єврокомісії назвала 2022-й роком, коли Європа "подолала безпрецедентну енергетичну кризу і продемонструвала солідарність з українцями, які захищають свою країну".

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"Цей рік розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва", - написала фон дер Ляєн у вітальному повідомленні трьома мовами - англійською, французькою та німецькою.

Допомога ЄС Україні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що 24 грудня всі країни Євросоюзу погодилися з пропозицією Єврокомісії направити 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в 2023 році.

Гроші будуть виділятися регулярно, щоб допомогти з реконструкцією розбитих об'єктів. Передбачається, що ця реконструкція поставить Україну на шлях вступу до ЄС.

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