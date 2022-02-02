Кошти нададуть протягом наступних трьох років.

Влада Швеції виділила 50 мільйонів шведських крон або близько 5,4 мільйона доларів для України. Кошти будуть надані протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.

Відзначається, що Швеція разом з Великобританією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для зміцнення стійкості України в умовах конфлікту.

"Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку", - заявила міністр з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.

Зазначено, що фонд доповнить допомогу ООН. Нагадаємо, що в грудні 2021 року у Швеції прийняли стратегію сприяння регіональним реформам у Східній Європі на період 2021-2027 років. У документі закладено фінансування в розмірі 6,6 мільярда Шведських крон або 705 мільйонів доларів.

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Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їх уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні поставок оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

Читайте такожУ Росії заявили, що не бачать сенсу в новому саміті "нормандського формату"Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії про передачу української армії зброї німецького виробництва.

У свою чергу у Данії заявили про готовність надати Україні зброю і інше військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуації.

Крім того, уряд Польщі схвалив передачу українській армії оборонного озброєння в рамках допомоги на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

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