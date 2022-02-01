Джонсон наголосив на непохитній відданості його країни суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У президента України Володимира Зеленського опублікували спільну заява глави держави та прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона.

Як йдеться в опублікованому на сайті президента тексті заяви, Джонсон наголосив на непохитній відданості Сполученого Королівства суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зазначається, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною "перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок".

Лідери наголосили, що правом кожного українця є визначати своє майбутнє.

Вони застерегли, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

Україна та Британія погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України.

Лідери також висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації.

Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

Лідери ще раз підтвердили бажання поглиблювати стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також продовжувати взаємодію, зокрема в межах стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.

Читайте також"Буде війна в Європі": Зеленський різко висловився про загрозу агресії Росії проти УкраїниНагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва. Раніше повідомлялося, що прем’єр Британії прибуде в столицю України, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

А глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту глави МЗС Великобританії повинні були оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.

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