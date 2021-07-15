Відповідну вказівку дав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Стаття Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" включена в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

Про це повідомляє "РБК", посилаючись на джерело в російському військовому відомстві. Як стверджується, відповідну вказівку дав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

За словами співрозмовника журналістів,"стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

Джерело також заявило, що існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів.

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Стаття Путіна про Україну

Путін написав статтю "про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення свого минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ.

На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

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Автор: Дмитро Захаров