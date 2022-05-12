На це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Верховна Рада України затвердила Указ президента України щодо введення в дію рішення РНБО про примусове вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроект про затвердження указу підтримали 334 народних депутати.

Згідно з рішенням РНБО від 11 травня, що додається до відповідного законопроєкту (№7371), ухвалено примусово вилучити в Україні об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, а саме:

корпоративні права (99,78%) ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк"), що належать Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" ("Внєшекономбанк");

корпоративні права (100%) АТ "Міжнародний Резервний банк", що належать публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії".

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу:

"ВЕБ.РФ" до ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк");

"Сбербанку" до "Міжнародний Резервний банк" і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Також вилучаються фінансові активи. Для "МРБ" - всі кошти крім 3 млрд гривень, які спрямують на задоволення потреб вкладників. Крім цього, Україна вилучає у "МРБ" право вимоги боргу Донецької залізниці на суму близько 4,9 млрд гривень. Націоналізується 517 млн гривень боргу "Електроважмашу", борг державної компанії "Артем" на суму 205 млн гривень, борг підприємства "Зоря"-"Машпроект" у 2,3 млрд гривень.

Щодо "Промінвестбанку" - вилучається борг "Укрзалізниці" на суму 6,7 млрд гривень з відсотками.

Націоналізується і право вимоги боргу російських "Сбербанку" та "ВЕБ.РФ" до їхнії українських "дочок" (14,9 млрд гривень та 0,9 млрд гривень).

Як писав УНІАН, 11 травня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект "Про затвердження Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та визначив його як невідкладний.

Після публікації указу президента на його виконання у Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів.

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