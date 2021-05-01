Зараз в України немає очільника місії при НАТО, його обов'язки виконує Георгій Толкачов.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував призначення посла України при НАТО.

Про це очільник МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, кандидат на посаду глави української місії при НАТО вже затверджений.

"Кандидат є, і вже ми працюємо, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", - сказав міністр.

Ведуча зазначила, що є чутки, нібито Офіс президента гальмує питання призначення посла. Однак Кулеба заперечив.

Читайте такожКулеба про вступ України в ЄС і НАТО: "Нічого з області фантастики""Ні, Офіс президента не гальмував це питання. А довго ця історія тривала, тому що був особистий фактор, певний людський. Потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на думку мою і на думку президента, не відповідали вони цим вимогам, тому їх теж треба було відсунути від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ані МЗС, ані президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО, я дуже незадоволений тим, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення ", - заявив Кулеба.

Вступ України до НАТО

Довідка УНІАН. Місія України при Організації Північноатлантичного Договору - це дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства, а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в Мадриді 9 липня 1997 року.

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Автор: Катерина Комолова