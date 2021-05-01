Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував призначення посла України при НАТО.
Про це очільник МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, кандидат на посаду глави української місії при НАТО вже затверджений.
"Кандидат є, і вже ми працюємо, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", - сказав міністр.
Ведуча зазначила, що є чутки, нібито Офіс президента гальмує питання призначення посла. Однак Кулеба заперечив.
Читайте такожКулеба про вступ України в ЄС і НАТО: "Нічого з області фантастики""Ні, Офіс президента не гальмував це питання. А довго ця історія тривала, тому що був особистий фактор, певний людський. Потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на думку мою і на думку президента, не відповідали вони цим вимогам, тому їх теж треба було відсунути від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ані МЗС, ані президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО, я дуже незадоволений тим, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення ", - заявив Кулеба.
Вступ України до НАТО
- На початку квітня під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.
- Він також закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору й надалі посилювати присутність Альянсу в Чорноморському регіоні.
- У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.
- За словами представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.
- Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії тим часом підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору для України залишаються відкритими.
- Останнім очільником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Однак у 2019 році він став заступником голови адміністрації президента, а потім міністром закордонних справ. Зараз обов'язки голови місії виконує Георгій Толкачов.
Довідка УНІАН. Місія України при Організації Північноатлантичного Договору - це дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства, а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в Мадриді 9 липня 1997 року.
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