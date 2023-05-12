Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 13 фізичних і 28 юридичних осіб, за допомогою яких Росія зберігала контроль над підприємством.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкції проти одного з найбільших металургійних комбінатів країни "Запоріжсталь" і запуск процедури конфіскації його російської частки.

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази", - написав Зеленський у Telegram. За словами глави держави, перший санкційний пакет стосується меткомбінату "Запоріжсталь".

Своїм указом президент запровадив санкції стосовно 13 фізичних і 28 юридичних осіб, за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила економіці України.

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки - вона працюватиме для України й українців", - додав Зеленський.

Укази президента про санкції

Згодом на сайті президента з'явилися відповідні укази глави держави про затвердження рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій.

Так, указом №275/2023 Зеленський увів у дію 50-річні обмеження проти 13 громадян Вірменії. Мова, зокрема, йде про блокування активів, анулювання раніше виданих ліцензій, дозволів і торгівельних угод, заборона на участь у закупівлях і на набуття у власність земельних ділянок.

Крім того, санкції на 50 років запроваджені й проти 28 компаній, серед яких Державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ" (Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ").

За даними ЗМІ, у 2010 році група російських інвесторів за кошти ВЕБ стала власниками майже 50% акцій металургійного комбінату "Запоріжсталь". Тоді наглядову раду ВЕБу очолював особисто Володимир Путін.

Звернення Зеленського 12 травня - що казав про санкції

Водночас, у вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що затверджені сьогодні санкції "дуже ретельно готували цими тижнями" в РНБО, Кабміні, Офісі президента та спецслужбах.

Зокрема, глава держави прокоментував перший санкційний пакет, який стосується "Запоріжсталі".

"Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним і офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців", - наголосив він.

За словами президента, Україна не залишить жодного зв'язку Росії, який вона зможе використовувати проти української економіки та людей.

Окрім цього, іншим указом №276/2023 президент увів у дію санкції строком на 10 років проти 32 громадян Росії та строком на п’ять років проти 293 російських фізичних осіб, компаній, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо.

У відеозверненні Зеленський додав, що вищезгадані санкції проти росіян і російських компаній продовжують курс України на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

"Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів - щоб вони всі були роздавлені світом", - сказав він.

Президент також подякував усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію та блокувати її намагання обходити обмеження.

На його думку, намагання обійти санкції проти агресора або допомога у цьому має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру.

Запоріжсталь і санкції проти Новинського

"Запоріжсталь" є одним із провідних за масштабами виробництва підприємств металургійної галузі України та належить до групи "Метінвест", 25% якої володіє підсанкційний проросійський олігарх, екс-нардеп Вадим Новинський.

У липні 2022 Верховна Рада припинила його депутатські повноваження. А в січні цього року Україна запровадила санкції проти Новинського.

Навесні протягом кількох місяців українські правоохоронці повідомляли про арешт майна та активів Новинського. Спочатку йшлося про корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин на суму 3,5 млрд грн; згодом - про 18 млн кубометрів газу на понад 144 млн грн; а потім - про близько 230 об'єктів нерухомості на понад 10,5 млрд грн.

Окрім своїх проросійських поглядів, Вадим Новинський також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

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