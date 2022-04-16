Україна скоро передасть Євросоюзу опитувальник з відповідями для отримання статусу кандидата на членство.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна скоро передасть Європейському Союзу опитувальник з відповідями для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Говорили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Роботу практично завершено, і скоро відповіді віддамо представникам Європейського Союзу", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква вважає, що вступ України до ЄС станеться найближчими роками та точно не триватиме "п'ятирічки".

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