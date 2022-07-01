За червень Україні вдалося експортувати 2,7 млн т продукції АПК альтернативними шляхами.

Україна в червні збільшила обсяг експорту агропродукції на 30%.

Про це повідомила прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"За червень місяць Україні вдалося експортувати 2,7 млн т продукції АПК альтернативними шляхами через блокування морських портів російськими військами. Це на 30% більше, ніж у травні", - йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, зернових культур експортовано 1,4 млн тонн (кукурудза - 86%, пшениця - 10%, ячмінь - 3%), олійних культур - 642,5 тис.т (насіння соняшнику - 84%, сої - 14%, ріпаку - 2%), рослинних олій - 298,5 тис. т (соняшникова олія - 94%, соєва - 6%), макухи після вилучення рослинних олій – 139,1 тис. т (соняшникова - 81%, соєва - 19%).

Відзначається, що найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику, хоча до війни практично весь його обсяг перероблявся в Україні, а після вже експортувалася соняшникова олія.

"Що стосується географії експорту, то вона істотно змінилася з початку війни. Якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет, то зараз основними країнами-покупцями продукції АПК є європейські країни, які знаходяться поруч з Україною: Румунія, Польща, Болгарія, А також Туреччина", - повідомили в асоціації.

В УКАБ зазначили, що експорту агропромислової продукції необхідно надавати пріоритет при здійсненні відвантажень альтернативними шляхами, щоб уберегти такий важливий напрямок економіки України, поки не розблоковані морські порти. Адже без налагодження експорту всієї виробленої продукції в аграріїв не буде достатньо коштів і для збору вже посіяних культур, а тим більше для наступної посівної 2023 року.

Війна в Україні та агропродукція:

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що блокування РФ експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі. Також для багатьох країн світу зберігається загроза голоду.

За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цього року спричинить голод для мінімум 47 млн осіб у 81 країні світу".

За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується з нового врожаю. На внутрішнє споживання буде направлено 20 млн тонн, а значить, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн врожаю.

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