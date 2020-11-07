Президент під час робочої поїздки на Луганщину відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Під час робочої поїздки на Луганщину президент Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Читайте такожЗеленський допустив проведення виборів на окупованому Донбасі навесніЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі «Козак-2», «КрАЗ Кугуар», Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.

Також глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів.

Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період», - йдеться у повідомленні.

В адміністративній будівлі відділення президенту продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Крім того, Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

Він наголосив, що державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною. Тому, за його словами, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

«Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними», – наголосив президент.

Зеленський також висловив переконання, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях у повному обсязі.

«Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні», – сказав глава держави і закликав Держприкордонслужбу «готуватися до цього дня».

Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.

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Автор: Тамара Отовська