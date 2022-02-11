Голова партії "Голос" Олександра Устінова підтвердила пологи у Сполучених Штатах.
Про це йдеться у повідомленні нардепки у Facebook.
Раніше нардеп Олександр Дубінський заявив, що Устінова виїхала за межі України й народжуватиме у Сполучених Штатах.
Парламентарка, своєю чергою, пояснила рішення тим, що вирішила народжувати у присутності чоловіка, який, за її словами, вже три роки працює у США і не може покинути свою роботу більш як на два тижні.
Устінова зазначила, що її донька матиме громадянство України.
Осіб, які розкрили громадськості країну народження дитини, Устінова звинуватила в тому, що ті не пройшли Майдан і що Україна для них не Батьківщина.
Після народження доньки Устінова обіцяє якнайшвидше повернутися до парламентської роботи. З 1 лютого обов’язки глави фракції виконує Юлія Клименко.
Народження дітей у США
За конституцією США, будь-яка дитина, народжена на території країни, має право на американське громадянство. Це призвело до виникнення цілого напрямку в туристичній індустрії — "народжувальний туризм" (англійською "birth tourism").
Практика "народжувального туризму" в США не заборонена — понад те, деякі жінки під час оформлення візи вказують саме народження дитини як мету поїздки. Утім, після приходу до влади Дональда Трампа його адміністрація вирішила поступово обмежити міграцію до країни.