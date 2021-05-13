Прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.

Суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий відправив народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Суд заборонив Медведчуку залишати місце проживання до 9 липня.

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Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Водночас сам Медведчук стверджував, що не може внести застави через заблоковані рахунки, але сподівається на друзів.

Адвокати кума Путіна, своєю чергою, просили відпустити клієнта через начебто відсутність ризиків втечі підозрюваного.

Арешт Медведчука - що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

12 травня Медведчук побував в офісі генпрокурора, після чого заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення бездоказовими.

Тарас Козак, за даними слідства, перебуває за межами України.

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Автор: Яна Ставська