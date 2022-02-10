Йдеться про планову роботу з упорядкування архівних документів, а не про якусь евакуацію.

В Офісі генерального прокурора спростовують інформацію про нібито перевезення з установи у Києві документів до Львова.

Про це кореспондента УНІАН повідомила начальник Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук.

"В Офісі генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників, та місць їх зберігання. Це не пов’язано з евакуацією документів в інші місця", - сказала вона, коментуючи фото з мішками з документами в коридорах будівлі установи.

Також Савчук спростувала інформацію про нібито евакуацію серверного обладнання Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Воно не демонтувалось і не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях", - сказала Савчук.

Вона підкреслила, що всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Washington Post повідомило, що українська розвідка нібито вивезла всі секретні документи з Києва в західну частину країни. Їх нібито сховали в "безпечних місцях".

Вас також можуть зацікавити новини: