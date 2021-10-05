Секретар РНБО Данілов представив один із трьох ситуаційних центрів, яким користується президент України.

В Офісі президента представили можливості інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для управління ситуацією зі стримування поширення коронавірусної інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістів вперше запросили в ситуаційний центр Офісу президента на Банковій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продемонстрував можливості інформаційно-аналітичної системи "СОТА", якою користується апарат РНБО для президента. Зокрема, журналістам показали роботу системи в частині охорони здоров’я.

Данілов наголосив, що усі рішення, які ухвалюються у державі стосовно стримування і з метою протидії поширенню коронавірусу, не є спонтанними. За його словами, ці рішення ухвалюються на основі достовірної і перевіреної інформації.

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"Система веде повний моніторинг усіх процесів, які відбуваються у нашій державі у цій царині. Система, яка дозволяє знати, розуміти і прогнозувати та приймати ті чи інші управлінські рішення саме у зв’язку з COVID-19", - сказав Данілов.

Зокрема, ця система дозволяє чітко розуміти, що відбувається у кожній територіальній громаді окремо у контексті захворюваності і лікування проти COVID-19. Система відображає інформацію про поставку і наявність вакцин в Україну, розподіл вакцин на регіональному та місцевому рівні, а також динаміку проведення щеплення. У цій системі можна чітко дізнатися про кількість та відсоток зайнятих ліжок з метою лікування від коронавірусної хвороби, про кількість захворілих людей і які можуть найближчим часом попасти в лікарню.

Данілов наголосив, що доступ до системи є абсолютно відкритим - https://health-security.rnbo.gov.ua/

Система оновлюється в режимі онлайн щодня опівночі.

"Ви можете подивитися вакцинацію в розрізі будь-якої області, будь-якої територіальної одиниці – первинна, вторинна вакцинація, за віком, статтю", - сказав Данілов.

Крім того, стосовно кожної зареєстрованої в Україні вакцини система відображає інформацію, коли препарати були завезені, яка їхня кількість, де ці препарати сьогодні знаходяться і у яких центрах вакцинації.

Секретар РНБО визнав, що окрема частина інформації у системі "СОТА" закрита, але вона стосується військової складової.

Разом з тим, система веде моніторинг розвитку COVID-ситуації не тільки в Україні, а в усіх країнах світу.

"Ми розуміємо, як саме розвивається "Дельта". Вона розвивається по іншому сценарію, ніж розвивалася до цього два-три попередні піки (захворюваності), які вже були у деяких країнах. Ми чітко розуміємо, як вона у нас буде рухатися і розвиватися", - заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що ситуація в охороні здоров'я в Україні буде залежати від рівня вакцинації населення.

Ситуаційний центр в Офісі президента має велику кімнату, на кожній стіні якої розміщені великі монітори, на яких виводиться інформація інформаційно-аналітичної системи "СОТА", яка також доступна в мережі Інтернет.

"Ця система фактично дозволяє президенту України, вищому керівництву приймати ті чи інші управлінські рішення на базі багатьох інформаційних ресурсів, щоби не робити тих чи інших хибних помилок", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19, в тому числі у зв'язку з поширенням мутованого варіанта вірусу "Дельта", очікується в кінці жовтня.

За його словами, система охорони здоров'я підготовлена таким чином, що сьогодні вже є 80 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Очікується, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть знаходитись на цих ліжках, буде на рівні 50-55 тисяч осіб. З урахуванням прогнозів розповсюдження штаму вірусу "Дельта" та очікування піку захворюваності на кінець місяця, будуть ухвалюватися відповідні рішення стосовно подальшої роботи шкіл, вищих навчальних закладів та інших установ, сказав Данілов.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Віталій Саєнко