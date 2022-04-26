Депутати просять розглянути звернення на засіданні комітету з питань регламенту.

Народні депутати звернулися до голови ВР Руслана Стефанчука та голови комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики Сергій Кальченка з ініціативою заборонити народним депутатам від партії "Опозиційна платформа - за життя" приймати участь у пленарних засіданнях.

Про це йдеться у зверненні нардепів Ігора Фріса, Тараса Батенка та Ігора Палиці, що є в розпорядженні УНІАН.

Депутати у зверненні наголошують, що у "зв’язку з відомими систематичними фактами здійснення колабораційної діяльності представниками політичної партії ОПЗЖ, направленими на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави", просять невідкладно розглянути звернення на засіданні комітету з питань регламенту.

"Розглянути питання заборони участі в пленарних засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів до припинення в Україні воєнного стану народним депутатам України, що були обрані до Верховної Ради України дев’ятого скликання від політичної партії ОПЗЖ та/або в будь-який момент входили до складу фракції цієї політичної партії", - удеться у зверненні.

Як відомо, у Верховній Раді оголосили про призупинення існування фракції "Опозиційна платформа – За життя". Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Натомість народні депутати від фракції ОПЗЖ створили свою депутатську групу.Головою групи став ексглава фракції Юрій Бойко. Групу назвали "Платформа за життя та мир". До неї увійшли 23 нардепи, які раніше входили до фракції ОПЗЖ.

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