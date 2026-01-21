В Раді розповіли, коли будуть перші напрацювання щодо виборів в Україні

Він зазначив, що зараз іде робота в 7 підгрупах - залучаються вчені та експерти.

Перші напрацювання щодо підготовки до виборів в Україні будуть представлені у лютому. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану або після його завершення, яку він очолює, працює: відбулося вже два засідання.

"Послухали конституціоналістів, вчених, експертів, обмінялися політичними думками. Побачили, що спектр питань дуже широкий, тому сформували сім підгруп, які зараз працюють", - розповів перший заступник голови ВР.

За його словами, зокрема, в напівзакритому режимі через специфіку питання обговорюється участь військовослужбовців у виборчому процесі. При цьому додав, що підгрупи мають завдання до кінця січня напрацювати пропозиції.

Він додав, що непросте питання і щодо територій, на яких можуть проводитися вибори. Корнієнко зазначив, що на початку лютого відбудеться презентаційне засідання, де кожна з підгруп покаже свої напрацювання. Парламентар додав:

"До середини лютого будемо мати достатньо багато матеріалу, з яким можна буде рухатися далі, як це буде вирішено на політичному рівні".

Можливість проведення виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2025 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори. Очолив цю групу Олександр Корнієнко.

Стефанчук зазначав, що група буде складатися з усіх без виключення представників фракцій і груп. Із залученням усіх колег, які представляють громадянське суспільство, які дуже фахово розбираються в питаннях організації виборів. Із залученням Центральної виборчої комісії.

Спікер зазначив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни.

Зокрема, він згадав про: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування мільйонів українців, які наразі перебувають за межами України; проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни; питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

В грудні 2025 року президент США Дональд Трам заявив, що Україна повинна провести вибори. Він зазначив, що вибори треба проводити, бо минуло багато часу. Він також сказав, що в Україні "використовують війну" нібито для того, щоб не проводити вибори.

24 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна має провести вибори президента "якомога швидше" після підписання мирної угоди з РФ. Він зауважив, що йдеться саме про вибори президента. За його словами, таке бачення партнерів.

Також додав, що, зокрема, ці вибори хоче Росія, бо сподівається досягти політикою того, чого вони не досягли війною.

