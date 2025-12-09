Президент США також сказав, що в Україні нібито "використовують війну", щоб не проводити вибори.

Президент США Дональд Трам заявив, що Україна повинна провести вибори. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

На запитання журналістки, чи не вважає він, що настав час в Україні провести вибори, очільник Білого дому відповів ствердно.

"Так. Я думаю, що так. Минуло багато часу... Справи йшли не дуже добре. Так, я думаю, що час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів", - зазначив президент США.

Він також сказав, що в Україні "використовують війну" нібито для того, щоб не проводити вибори.

"Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) переміг би. Я не знаю, хто б переміг. Але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - висловився Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський озвучував головну умову проведення виборів в Україні. За його словами, він готовий це зробити, якщо буде перемирʼя. "Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", – казав президент. Він уточнив, що вибори можливі лише за умови співпраці з партнерами та за наявності гарантій безпеки.

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, за яких умов можливо провести вибори. Він наголошував, що зараз в Україні діє заборона проводити вибори під час правового режиму воєнного стану. Однак ситуацію може змінити указ президента про скасування цього режиму, якщо його підтримає парламент.

На думку голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначений законодавством, а це означає, що або під час воєнного стану, або після закінчення його дії доведеться змінювати виборчий закон.

