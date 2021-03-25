Президент доручив секретарю РНБО Олексію Данілову здійснювати контроль за виконанням цього рішення.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

Читайте такожЗеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України: що вона передбачаєПро це йдеться в указі глави держави №123/2021 від 25 березня.

Президент доручив секретарю РНБО Олексію Данілову здійснювати контроль за виконанням рішення РНБО про санкції стосовно 19 юридичних осіб.



Що відомо про санкції проти компаній з видобутку корисних копалин

19 березня РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано в Україні на видобуток корисних копалин з 1994 року.

Також РНБО вирішила застосувати санкції проти таких компаній: «Геоконнект», «Глобалгеоінвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компані», «Надра простір», «Інфогеотренд», «Еджейн Макро», «Екогазальянс», «Епівал енерджі», «Юноліт ойл», «Профінафт», «Бестгеотек».

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до цих 19 компаній застосовано максимальний тип санкцій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти 19 компаній, які видобувають корисні копалини, введено через отримання ними ліцензій за заниженими цінами, що завдало державі великих збитків.

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Автор: Віталій Саєнко