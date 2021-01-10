Про це повідомив колишній співробітник білоруського спецназу ігор Макар, який поширив аудіозапис силовиків Білорусі про планування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис силовиків Білорусі про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, розповів, що українські спецслужби сповістили про підготовку злочину ще у 2012 році, коли при владі був Віктор Янукович.

Про це він сказав в інтерв'ю "Новій газеті".

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За його словами, весь запис розмови, зроблений 11 квітня 2012 року, і всю інформацію з прізвищами він передав американським дипломатам. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.

В інтерв'ю Макар розповів, що його другу, екс-голові СІЗО в Мінську, Олегу Алкаєву, вбивство якого також обговорювали на записі, дзвонили з кримінальної поліції Німеччини і рекомендували не їхати з країни, до того ж пропонували охорону. Як відомо, той проживав у Берліні. З цього випливає, що інформація про запис, ймовірно, надійшла в усі країни, в яких знаходилися "цілі" спецслужби Білорусі.

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У свою чергу Макар запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.

"У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруське МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ", - сказав Макар.

За його словами, Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро у 2011 році.

Можлива причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Водночас адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

Вбивство Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко - «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

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Автор: Денис Прядко