Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис силовиків Білорусі про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, розповів, що українські спецслужби сповістили про підготовку злочину ще у 2012 році, коли при владі був Віктор Янукович.
Про це він сказав в інтерв'ю "Новій газеті".
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За його словами, весь запис розмови, зроблений 11 квітня 2012 року, і всю інформацію з прізвищами він передав американським дипломатам. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.
В інтерв'ю Макар розповів, що його другу, екс-голові СІЗО в Мінську, Олегу Алкаєву, вбивство якого також обговорювали на записі, дзвонили з кримінальної поліції Німеччини і рекомендували не їхати з країни, до того ж пропонували охорону. Як відомо, той проживав у Берліні. З цього випливає, що інформація про запис, ймовірно, надійшла в усі країни, в яких знаходилися "цілі" спецслужби Білорусі.
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У свою чергу Макар запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.
"У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруське МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ", - сказав Макар.
За його словами, Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро у 2011 році.
Можлива причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.
- У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.
- Водночас адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.
Вбивство Шеремета: що відомо
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.
- За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко - «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
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