За таку "рекламу" в нашій країні пропонують запровадити обмеження чи позбавлення волі на термін до п'яти років.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону, що передбачає кримінальну відповідальність за розміщення "реклами" наркотиків на будинках.

Текст законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів (№7558) розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом у Кримінальному кодексі пропонується встановити, що розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах у будь-якій формі, з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, зокрема розміщення реклами технічних ресурсів (веб-сайтів, електронних комунікаційних мереж тощо) або засобів зв'язку (зокрема мобільного), що використовуються з метою збуту наркотиків, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Якщо такі дії були вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила одне з кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317 ККУ, або так само вчинені із залученням неповнолітнього, - це карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

У Кодексі про адмінправопорушення законопроектом визначається, що аналогічне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах у будь-якій формі, без письмової згоди власників таких територій, будинків та споруд або уповноважених ними органів (осіб), - тягне за собою накладення штрафу від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 20 до 2 тис. 40 грн).

Якщо ж такі дії були вчинені групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягнутиме за собою накладення штрафу від 120 до 240 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 тис. 40 до 4 тис. 80 грн).

Раніше стало відомо, що у ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Вас також можуть зацікавити новини: