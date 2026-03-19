Рада в глухому куті: Гетманцев відповів, чи зірве парламентська криза кредит МВФ

Нардеп Данило Гетманцев розповів про політичну кризу в парламенті.

Парламентська криза в Україні вже напряму впливає на ухвалення рішень, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом та просування євроінтеграції. Водночас розмови про підвищення податків не відповідають дійсності, оскільки наразі ідеться лише про перегляд пільг, повідомив журналістам народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає кореспондент УНІАН.

"Витоки проблеми в політичній кризі, яка зараз триває в країні. Тому і лікувати треба не Міжнародний валютний фонд, лікувати треба політичну кризу в країні. Треба збирати голоси, треба спілкуватися з народними депутатами. Необхідно шукати якісь більш прийнятні конструкції для того, аби вилікувати цю політичну кризу. Я переконаний в тому, що це завдання можна вирішити. Ми над ним працюємо. Я думаю, що приведемо до тями Верховну Раду, і вона прийме необхідні рішення", - сказав Гетманцев.

Він також розкритикував бездіяльність уряду. За його словами, без документів від Кабінету Міністрів парламент не може навіть почати повноцінну дискусію щодо меморандуму.

"Для того, аби дискутувати в Верховній Раді будь-які рішення, що містяться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, їх треба отримати від Кабінету міністрів. В цій всій ситуації невизначена і дивна позиція Кабміну, який не спромігся з листопаду минулого року внести хоч якусь законодавчу ініціативу до Верховної Ради, щоб вона принаймні стала початком для обговорення, аби ми могли досягати компромісів. Цього немає", - сказав він.

Він зазначив, що депутати зустрінуться з МВФ у понеділок, 23 березня.

"Парламентська криза - це даність. І навряд чи перемовини з МВФ вирішать парламентську кризу. Ми маємо почути позицію Фонду і чи будуть вона коригуватися у зв'язку з парламентською кризою", - зазначив голова фінансового комітету.

Гетманцев зазначив, що політична криза дійсно є перешкодою для прийняття багатьох актів. І не тільки, що стосуються МВФ, а й тих, що стосуються євроінтеграції. За його словами, проблеми не в позиції Фонду, а у внутрішній політичній ситуації.

"На жаль, депутати в Верховній Раді займаються політикою, а не державними справами. Це погано. Але не всі", - повідомив нардеп.

Крім того, він окремо підкреслив, що питання підвищення податків взагалі не розглядається.

"Обговорюється відмова від невмотивованих пільг. Постійно повторюється наратив про підвищення. Ми податки підвищували єдиний раз, коли ми говорили про підняття військового збору для всіх на 3,5%", - сказав політик.

Кредитна програма з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,1 млрд дол. під загрозою, оскільки Україна не хоче проводити болючі податкові реформи, що є однією з вимог кредитора.

В МВФ також висловили занепокоєння щодо зволікання парламенту із ухваленням законів, необхідних для розблокування подальшого кредитування Фонду.

13 березня народний депутат з групи "Відновлення України" Олександр Юрченко зазначив, що десятки нардепів з партії "Слуга народу" написали заяви про звільнення. Йдеться, за його даними, про 50-60 осіб.

У свою чергу народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна повідомила, що Україні все одно вдасться знайти гроші.

