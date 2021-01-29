Президент закликав громадян уважно стежити за поіменним голосуванням за цей закон.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності ухвалення закону про зменшення кількості народних депутатів до 300 та заявив про підтримку цієї ініціативи з боку політсили "Слуга народу".

Про це він заявив у своєму влозі.

"І взагалі, що депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли й повинні це зробити. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів", – сказав Зеленський.

"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливим?" – запитав глава держави і закликав громадян уважно стежити за поіменним голосуванням за цей закон.

Читайте також"Багато дискусій": Разумков про голосування за зменшення кількості народних депутатів

Скорочення кількості народних депутатів: що відомо

У вересні 2019 року парламент направив до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроект "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" (№1017).

Законопроектом пропонується у статті 76 Основного Закону передбачити, що конституційний склад Верховної Ради становить 300 народних депутатів (на сьогодні - 450 парламентаріїв), які обираються строком на 5 років.

До статті 77 вноситься норма про те, що народні депутати обираються за пропорційною виборчою системою.

У грудні 2019 року КС визнав конституційним законопроект змін до Конституції щодо зменшення кількості народних депутатів.

14 січня 2020 року Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував парламенту підтримати законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров