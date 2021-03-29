Зокрема, планується розглянути проект постанови про заяву парламенту щодо ескалації подій на Донбасі.

Завтра відбудуться три позачергових засідання Верховної Ради, на одному з них звітуватиме головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Завтра у нас буде цілих три позачергові сесії (йдеться про позачергові засідання – УНІАН)», - сказав він.

На першому засіданні, за словами Арахамії, розглядатиметься проект постанови про заяву Верховної Ради щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (№5312). «І буде доповідь … Хомчака, який доповість Верховній Раді про існуючий стан ситуації на фронті. Це буде десь півгодини це питання», - поінформував голова фракції.

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Після, додав він, відбудеться друге позачергове засідання ВР, на якому розглядатиметься ряд законопроектів.

На третьому засіданні розглядатиметься проект постанови про засудження подій біля Офісу президента 20 березня. Також планується заслухати представників правоохоронних органів.

Водночас на сайті ВР досі немає розпорядження голови парламенту про проведення позачергового засідання, на якому має звітувати Хомчак та розглядатися проект постанови №5312.

Позачергові засідання Ради: що відомо

27 березня голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення двох позачергових засідань парламенту 30 березня.

Перше розпочнеться о 13:00 у зв’язку зі зверненням президента України. На засіданні, серед інших питань, розглядатиметься проект закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№5300).

Одразу після закінчення першого позачергового засідання відбудеться друге. Воно проводитиметься на вимогу 156 народних депутатів України. На засіданні заслухають інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова про події під час акції біля Офісу президента 20 березня. Також на розгляді проект постанови ВР про засудження зазначених подій (№5295).

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Автор: Тетяна Поляковська