Журналісти спробували спрогнозувати, чи зможе Зеленський переграти Трампа.

Україні доведеться працювати з переможцями цьогорічних виборів в Європі і, що більш важливо, в США. Перспектива повернення Трампа до Білого дому нависає над війною, і Україна та Європа вже мають неприємне передчуття того, як може виглядати його друге президентство. Протрампівські республіканці вже блокують у Конгресі США допомогу Україні, пише Politico.

Зазначається, що такі політичні потрясіння, ймовірно, лише посилюватимуться з наближенням президентських виборів у США. Сам Трамп продемонстрував байдужість до територіальної цілісності України.

Журналісти замислились над питанням: коли партійні передвиборчі ігри закінчаться, якою буде роль України в Білому домі Трампа?

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"Я розумію, що зараз домінує внутрішньополітичний порядок денний, тому що вони готуються до президентських виборів. Але інвестиції в Україну – це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, в її право встановлювати глобальні правила і стежити за тим, щоб їх не порушували", – заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Трамп, можливо, продовжить політику Байдена щодо підтримки України. За його словами, є очевидні "меркантильні вигоди для американського військово-промислового комплексу" у постачанні Україні зброї та боєприпасів, а також у демонстрації того, наскільки їхня зброя є ефективною. Також Подоляк покладає велику надію на комунікативні навички Зеленського, коли справа доходить до перемоги над Трампом.

"Він здатен впливати на емоції та мислення політиків у різних країнах, і він добре вміє знаходити аргументи, які вплинуть на них. Дуже круто спостерігати, як він це робить", – сказав радник президента.

Однак журналісти вказують, що попри талант українського президента до переговорів, він також мав і прорахунки, зокрема, коли пообіцяв у 2019 році, що зможе укласти мирну угоду з Володимиром Путіним. За словами колишнього українського старшого радника з питань розвідки, який говорив з Politico, він робив те ж саме напередодні повномасштабного вторгнення Росії, думаючи, що зможе запобігти катастрофі і переконати Путіна.

Зеленський також висловлював занепокоєння з приводу зухвалого припущення Трампа про те, що він може закінчити війну протягом одного дня. Описав цю заяву як "дуже небезпечну". Однак, можливо, цей стрес дещо зменшився, коли Трамп сказав, що США "на 100 відсотків" залишаться в НАТО.

"Але навіть якщо Трамп пом'якшав у ставленні до західних союзників, яких він зневажав протягом більшої частини свого першого терміну, це вирішує лише половину проблеми – все ще залишається його непередбачуваність… І це особливо жахлива перспектива для країни, яка веде боротьбу за своє життя. Саме емоційний, ображений Трамп, який легко ображається і дозволяє особистим образам затьмарювати геополітику, найбільше турбує українців у разі поразки Байдена", – пише видання.

Таким чином, ключове питання, яке порушують високопосадовці в Києві, полягає в тому, чи затаїть Трамп образу на президента за те, що Україна ухилялася від оголошення розслідування справ проти сина Джон Байдена – Хантера Байдена. Особливо їх розлютив головний помічник Зеленського Андрій Єрмак, який під час сумнозвісної зустрічі в Мадриді у 2019 році пообіцяв, що Київ справді оголосить про розслідування.

Водночас саме Трамп погодився на постачання летальної зброї в Україну, перебуваючи на посаді, змінивши відмову колишнього президента США Барака Обами.

В передчутті американських виборів

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що до виборів президента США, які відбудуться у листопаді, ще треба дожити, а допомога від Конгресу потрібна негайно.

Колишній президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу розповів своїм прихильникам повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив демократів у скандалі навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році.

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