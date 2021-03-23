Найменший рівень підтримки така ідея виборів отримала на сході та півдні країни.

Майже половина українців (46,6 %) вважають, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей та в АР Крим мають відбутись мінімум через 2 роки після деокупації.

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють Зеленському, Разумкову, Кличку, Притулі й Тимошенко – опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані на прес-конференції в Києві результати опитування щодо окремих положень закону "Про державну політику перехідного періоду", що стосуються майбутнього тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму та щодо відносин з Росією.

Зокрема, зазначається, що Мінреінтеграції у відповідному законопроекті запропонувало встановити, що «вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму мають відбутись мінімум через 2 роки після деокупації».

«Майже половина опитаних українців – 46,6 % – погоджуються з такою пропозицією, і лише 11,6 % мають протилежну думку. Найменший рівень підтримки ідея виборів через 2 роки після деокупації отримала на сході (27,4 %) та півдні (36,4 %), тим часом як найбільший – у Києві (69,4 %) та на півночі (56,4 %)”, - йдеться в результатах опитування.

***Опитування проведено Info Sapiens на замовлення Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

З 13 до 31 січня опитано 2 тис. осіб віком від 16 років на контрольованих урядом України територіях. Вибірка репрезентативна населенню цієї вікової групи за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров