Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу.

Заклики президента США Дональда Трампа та його прихильників до проведення виборів в Україні та спроба звинуватити українського лідера Володимира Зеленського в нелегітимності не мають під собою жодних реальних обґрунтувань. Як пише Politico, їхні аргументи хибні та тривожно збігаються з наративом Москви, адже проведення виборів зараз тільки нашкодить Україні.

"Проведення виборів у той час, коли Україна веде активну екзистенціальну війну, нічого не дасть країні і не зміцнить її демократію - зовсім навпаки. Це підірве згуртованість України і зробить країну вкрай вразливою для російських кампаній впливу, підриваючи рішучість і налаштовуючи українців проти українців", - стверджує видання.

Саме тому Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів, підкреслюється в статті.

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"І Дональд Трамп погоджується з Кремлем у цьому питанні не через щирий страх за стан української демократії, а для того, щоб ввергнути країну в сум'яття, послабити Зеленського і полегшити нав'язування Києву поганої мирної угоди", - вважає Politico.

При цьому, наголошується в статті, спроба Трампа виступити як захисника демократії "викликає подив". Адже раніше він брав участь у змові з метою скасування результатів виборів у США 2020 року і закрив усі програми з просування демократії, що фінансуються USAID і Держдепартаментом. У своїй інавгураційній промові минулого місяця Трамп навіть жодного разу не згадав слово "демократія".

При цьому експерти з виборів чітко вказують, що з практичного погляду проведення виборів в Україні в той час, коли країна бореться за виживання під постійними обстрілами й атаками, а значна частина її населення переміщена, перебуває за кордоном або на лінії фронту, просто недоцільно. "Україна повинна провести свої наступні вибори в той час, коли країна зможе гарантувати безпеку і демократичні стандарти цих виборів. [Цього не можна гарантувати під час нинішньої тотальної війни", - заявили Пітер Ербен і Гіо Кобахідзе з некомерційної організації "Міжнародний фонд виборчих систем".

Як нагадує Politico, раніше проведення виборів під час війни відкладалося і в інших демократичних країнах. Так Велика Британія не проводила вибори з 1935 по 1945 рік, і ніхто не ставив під сумнів легітимність тодішнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. У Новій Зеландії також не проводилися вибори під час Другої світової війни. У Великій Британії та Канаді вибори були відкладені під час Першої світової війни, а Ізраїль відклав вибори під час війни Йом-Кіппур 1973 року.

США тиснуть на Київ у проведенні виборів

Раніше Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану.

При цьому російський лідер Володимир Путін неодноразово заявляв, що нібито готовий до переговорів з Україною щодо завершення війни, але що Росія не має наміру підписувати мирний договір із президентом Зеленським. Причиною він назвав "нелегітимність" українського президента.

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