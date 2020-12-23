Президентський рейтинг очолює чинний глава держави Володимир Зеленський, парламентський - партія «Слуга народу».
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня.
Рейтинг президентських виборів
Вказується, що якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка проголосували б 14,3%, за співголову політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка - 10,1%, за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко - 9,8%.
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За голову політради партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука - 7,7%, за лідера партії «Українська стратегія» Володимира Гройсмана - 6,4%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка - 6,0%, за голову ВР Дмитра Разумкова - 4,1%, за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка - 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.
Рейтинг парламентських виборів
У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 21,1% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа - За життя» готові проголосувати 17,3%, партію «Європейська солідарність» - 15,2%, партію «Батьківщина» - 10,9%. По 4,8% опитаних підтримали б Радикальну партію та партію «Українська стратегія Гройсмана», 4,3% - партію «За майбутнє», 3,8% - партію «Сила і честь», 3,5% - «Голос», по 3,4% - партію Шарія та ВО «Свобода», 3,3% - УДАР Віталія Кличка. Рейтинг інших політичних сил менше 2%.
Як проводилося опитування
- Опитування проводилось 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
- Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
- Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).
- Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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