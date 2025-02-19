За словами Саломе Зурабішвілі, вибори в Україні під час війни можуть зіграти на руку Путіну.

Україні варто остерігатися виборів, які можуть стати козирем у руках РФ. Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час спілкування з "Радіо Свобода" на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми були випробувальним майданчиком для російської гібридної стратегії через вибори - як завойовувати країни. Вони застосовують це не лише до Грузії, але й до Румунії, можливо, завтра до Молдови. І коли йдеться про вибори в Україні, це, безумовно, той спосіб, яким Росія, не вигравши війну і не будучи впевненою у перемозі на мирних переговорах, спробує перемогти Україну. Тож остерігайтеся виборів, готуйтеся до виборів, і жодних виборів зараз в Україні", - зазначила вона.

За її словами, проведення виборів в Україні зіграють на руку Росії.

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Вибори в Україні під час війни - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні не проводитимуть виборів під час війни. За його словами, наразі важливо зберегти єдність всередині країни, а українці самі не хочуть проведення голосування.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка Володимира Зеленського серед українців "впала до 4%".

Своєю чергою український лідер відповів, що саме Росія розповсюджує дезінформацію про низький рейтинг президента України, адже хоче змінити його, проте зараз це їй не вдасться. Він підкреслив, що дані про 4% підтримки президента України є дезінформацією.

Також вже 19 лютого було оприлюднено дані про довіру українців до Зеленського. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту своєї держави.

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